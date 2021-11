Rund 700 Dosen Biontech-Impfstoff haben Unbekannte in der Nacht zu Freitag bei einem Einbruch in die Eislinger Impfstelle an der Ulmer Straße erbeutet. Dabei entwendeten die Diebe auch die zugehörigen Aufkleber mit den Chargennummern, die nach absolvierter Impfung in den Impfpass eingeklebt werden...