Zwischen Mittwoch und Donnerstag stahlen Unbekannte mehrere Kubikmeter Stahl in Ebersbach. Diese transportierten sie wohl mit einem Lastwagen ab.

Wie die Polizei mitteilt, sei es wohl zwischen Mittwoch, 11 Uhr und Donnerstag 6 Uhr zu der Tat gekommen. Die Unbekannten verschafften sich Zugang zu einem Firmengelände in der Strutstraße in Ebersbach- Im Hof der Firma standen zwei Mulden in denen sich mehrere Tonnen Stahl und Edelstahl befanden. Die Polizei geht davon aus, dass die Unbekannten die Mulden aufluden und vermutlich mit einem Lastwagen abtransportierten.

Stahl mit Lkw abtransportiert

Die Polizei Ebersbach (Telefonnummer 07163/1003-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die die Verladetätigkeiten oder den Abtransport beobachtet haben.