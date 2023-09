Was für ein Ausblick: Filstal, Schurwald, bis weit in den Welzheimer Wald. Der Blick von der Terrasse des Boßlerhauses ist grandios. Am 2. September 1923 wurde das Boßlerhaus eingeweiht, am Samstag war das auf den Tag genau 100 Jahre her.

Für die Naturfreunde Anlass genug für ein großes Jubil�...