Am Sonntag, 14. August, feiern die Gruibinger ihr Dorffest. An fünf Standorten der Vereine erwartet die Besucher jeweils ein vielfältiges Angebot an Speisen, Getränken und Unterhaltung. Mit einer Stempelkarte kann man sich einen Verzehrgutschein erwandern. Diese gibt’s an jeder Raststation. Au...