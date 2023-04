Dreister Diebstahl in Süßen: Von einer Baustelle entwendeten Diebe die vergangenen Tage einen Anhänger mit Stromaggregat. In der Zeit von Donnerstag, 06.04.2023, bis Dienstag,11.04.2023, stand der Anhänger auf einer Baustelle in der Tobelstraße. Auf dem Anhänger war ein großes Stromaggregat verbaut, wie die Polizei mitteilt. Gegen die unbefugte Mitnahme war der Anhänger mit einem Schloss gesichert.

Den Dieben gelang es, auf nicht bekannte Art und Weise, das Schloss zu entfernen. Mit dem Anhänger verschwanden die Täter.

Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl von Baustelle in Süßen

Der Polizeiposten Süßen (07162) 93 93 43 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Diebstahl und Abtransport beobachtet haben.