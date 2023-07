Am Donnerstag kam es zu einem Zwischenfall in einem Göppinger Geschäft. Dort verhielt sich eine 27-jährige Ladendiebin aggressiv, als sie von einem Detektiv beim Diebstahl erwischt wurde.

Der Detektiv beobachtete gegen 13.40 Uhr den Diebstahl der Frau in dem Geschäft in der Schulstraße. Dort steckte die Diebin mehrere Parfüms im Wert von mehreren hundert Euro in ihre Handtasche. Ehe sie der Detektiv darauf ansprechen konnte, flüchtete sie aus dem Geschäft. Der Mann nahm die Verfolgung auf und verständigte die Polizei. Auf dem Marktplatz konnte der Mann die Frau zunächst festhalten.

Frau setzte sich heftig zur Wehr

Um sich im Besitz des Diebesgutes zu halten, setzte sich die Frau heftig zur Wehr. Sie schlug auf den Mann ein und flüchtete weiter zu Fuß. Wenig später konnte die Polizei die Frau vorläufig festnehmen, wurde später aber wieder freigelassen. Der Detektiv zog sich leichte Verletzungen zu. Eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Die 27-Jährige erwartet nun eine Anzeige wegen räuberischem Diebstahl.