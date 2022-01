Das Gesundheitsamt hat am Freitag im Kreis Göppingen 49 neue Corona-Infektionen registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist wieder gesunken: Sie lag nach Angaben des Landesgesundheitsamts nach 195,9 am Donnerstag bei 178,9 am Freitag.

Wie aus dem Divi-Intensivregister hervorgeht, gab es am Freitag noc...