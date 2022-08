Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis ist erneut gestiegen. Die Zahl der in den letzten sieben Tagen gemeldeten Fälle pro 100 000 Einwohner liegt nun bei 148 – nach 138 am Dienstag und 123 am Montag. Das Landesgesundheitsamt meldet 102 Neuinfektionen. In den letzten sieben Tagen waren es 384 Fälle. In der Klinik am Eichert wurden am Mittwoch zehn positiv getestete Patienten behandelt. In der Geislinger Helfensteinklinik war es eine Person, bei eienr weiteren gibt es den Verdacht einer Coronainfektion. Laut dem bundesweiten Divi-Intensivregister wurde im Kreis Göppingen ein Covid-Patient invasiv beatmet. In der Intensivstation waren fünf Betten frei.