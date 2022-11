61 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus meldete das Gesundheitsamt am Freitag im Kreis. Damit sank die Sieben-Tage-Inzidenz erneut leicht auf 127. Am Donnerstag lag die Inzidenz noch bei 130. In der Klinik am Eichert in Göppingen wurden zwölf positive und vier Verdachtsfälle stationär behandelt, in der Helfensteinklinik eine positiv getestete Person. Laut Divi-Intensivregister wurden drei Infizierte intensivmedizinisch behandelt und einer invasiv beatmet.