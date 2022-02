Das Landesgesundheitsamt hat am Freitag 724 neue Corona-Fälle im Kreis Göppingen registriert. Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus wurden nicht gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Freitag nach Angaben der Behörde wie am Donnerstag bei 1390. Am Donnerstag waren im Kreis 1009 neu...