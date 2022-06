Das Gesundheitsamt des Landes hat am Dienstag 188 neue Fälle von mit dem Coronavirus Infizierten gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank von Montag auf den gestrigen Tag von 318 auf 301 Fälle. Die Klinik am Eichert in Göppingen behandelte 14 Infizierte und vier möglicherweise Infizierte. Ein Covid-Patient wird laut Divi-Register intensivmedizinisch versorgt. Auf den Intensivstationen im Kreis waren am Dienstag sieben Betten frei und 21 belegt.