In den Impfstützpunkten im Landkreis können nun auch Impfungen mit dem Protein-Impfstoff von Novavax angeboten werden. Eine erste begrenzte Lieferung des Landes ist angekommen. Im Outletcenter in Geislingen steht dieser Impfstoff ab sofort zur Verfügung. In Eislingen wird ab Freitag damit geimpft...