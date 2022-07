Nachdem Julian Stipp zum neuen OB in Mosbach gewählt wurde, sind die Salacher am 16. Oktober aufgerufen, einen neuen Bürgermeister zu wählen. Einen ersten Kandidaten gibt es bereits: Am Samstag, wenige Sekunden nach dem Beginn der Bewerbungsfrist um 0 Uhr, hat Dennis Eberle aus Wäschenbeuren sei...