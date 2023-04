So ein bisschen Recht hatten die Narren in Rechberghausen schon, als sie Bürgermeisterin Claudia Dörner vor einigen Wochen mit „Superwoman“ betitelten. Stark und quasi unverwundbar ist Superwoman im Comic, und Claudia Dörner ist das auch, jedenfalls am Wahlsonntag: 80,67 Prozent der Stimmen g...