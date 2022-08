Der Bürgermeisterwahlkampf in Birenbach nimmt an Fahrt auf. Gewählt wird am 25. September. Nach Wolfgang Thieme (44) hat am Donnerstag Michael Matzak (32) seine Kandidatur bekannt gegeben. Jürgen Olma dagegen teilte am Donnerstagnachmittag überraschend mit, dass er seine Bewerbung zurückgezoge...