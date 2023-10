Mit einem fulminanten Auftakt starteten die vier Orchester mit „A little Opening“ von Thiemo Kraas gemeinsam in die musikalisch facettenreiche Veranstaltung. Mehr als 150 Musikerinnen und Musiker aus den Musikvereinen Faurndau, unter Leitung von Wolfgang Bihr, der Musikkapelle Hohenstaufen, am T...