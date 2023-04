Tobee wurde mit dem Ballermann Award 2023 in der Kategorie „Beste Liveshow männlich“ ausgezeichnet. Tobee, der im bürgerlichen Leben Tobias Riether heißt, tritt seit 16 Jahren jede Woche im Bierkönig auf und bestreitet im Jahr etwa 120 Shows in Deutschland, Österreich, Schweiz und Luxemburg. In der Region ist er vor allem für seinen „Schlagerkuchen“ bekannt. Seit 2015 veranstaltet der 34-Jährige das Open Air mit prominenten Gästen aus dem Partyschlager-Genre. Die jährlich stattfindende Award-Verleihung fand in Willingen im Brauhaus statt und gilt als die bedeutendste Auszeichnung in der Partyschlagerszene.