Auch in diesen Tagen versuchten Unbekannte im Landkreis wieder, durch Betrugsmaschen am Telefon oder per Messenger Geld von Menschen zu ergaunern, meistens ohne Erfolg. Nicht ganz so glimpflich verlief eine Tat am Donnerstag in Ebersbach. Nach bekannter Masche schrieb ein Unbekannter einer 60-Jähr...