Der Grund ist eine „Pause“ zwischen dem zweiten und dem dritten Bauabschnitt, mit dem es dann am Montag, 18.9.2023, wieder weitergeht. Der zweite Bauabschnitt der B297, nämlich die Fahrbahn auf der Westseite der Lorcher Straße, wird am Freitag, 15.9.2023, fertig. Wie die Stadt Göppingen mitteilt, werde die Asphaltdeckschicht aufgebracht. Am Donnerstag davor soll die Querungshilfe bei der Hermann-Gaiser-Straße hergestellt werden und Markierungsarbeiten sollen erfolgen.

Ab Freitag, 15.9.2023, rolle der Verkehr wieder über die beiden neu hergestellten Fahrbahnen. Während der Märklin-Tage zwischen Freitagmittag und Sonntag werde die Ampel am Kreisverkehr ausgeschaltet. In diesem Zeitraum kann der Verkehr laut Stadtverwaltung praktisch ungehindert in alle Richtungen fahren.

Erst nach den Märklin-Tagen geht es mit den Bauarbeiten weiter

Ab Montagmorgen, 18.9.2023, soll die Ampel am Kreisverkehr wieder eingeschaltet und der letzte, dritte Bauabschnitt, vom Kreisverkehr bis zur Tankstelle bei der Römerstraße unter Vollsperrung hergestellt werden. Die neuen Fahrbahnen zwischen der Sternkreuzung und dem Kreisverkehr bei der Nördlichen Ringstraße können dann weiterhin befahren werden. Die Belagsarbeiten liegen im Zeitrahmen und sollen bis 29.9.2023 fertig sein.