Eine Autofahrerin hat es am Montag einem Dieb in Göppingen leicht gemacht. Die 26-Jährige parkte ihren Ford auf einem Parkplatz in der Schützenstraße und ließ den Wagen zwischen 14 und 14.20 Uhr unverschlossen zurück. Der Dieb nutzte die Gelegenheit und stahl einen pinkfarbenen Geldbeutel aus einem Rucksack im Auto. In dem Portemonnaie befanden sich Geld sowie Dokumente und eine Girokarte, teilte die Polizei mit. Diese nutzte der Dieb für mehrere Einkäufe.