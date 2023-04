Gegen 16.30 Uhr wartete eine 21-Jährige an der Bushaltestelle "Brückenstraße" in Fahrtrichtung Göppingen, in der Ulmer Straße. Als eine 32-jährige Fahrerin eines blauen VW Golfs die Frau sah, soll sie mit ihrem Auto vor der Haltestelle gehalten haben. Die 32-Jährige soll dann aus dem Auto ausgestiegen und unvermittelt auf die 21-Jährige losgegangen sein, wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet. Die Angreiferin soll dabei die 21-Jährige an den Haaren gepackt, zu Boden gebracht und auf sie eingeschlagen haben.

Attackiert und Handy gestohlen

Dabei fiel wohl das Smartphone der 21-Jährigen aus ihrer Jacke. Laut Angaben der 21-Jährigen nahm die 32-Jährige ihr Handy an sich und flüchtete in dem VW Golf. Da beide Frauen miteinander bekannt sind, konnte die Polizei die Identität der 32-Jährigen bereits ermitteln. Die Polizei Göppingen (Tel.: 07161-632360) ermittelt nun den genauen Tathergang.

Zur Tatzeit sollen mehrere Fahrzeuge in der Ulmer Straße gefahren sein. Zudem soll eine Frau an der Haltestelle gestanden und kurze Zeit später weggelaufen sein. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.