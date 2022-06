Überladung war vermutlich die Ursache für einen Unfall in der Nacht zum Samstag auf der A­8 bei Hohenstadt. Dort war gegen 1 Uhr ein Fiat Ducato in Richtung München unterwegs, der mit neun Personen besetzt war und noch allerhand Gepäck an Bord hatte, berichtet die Polizei. Außerdem zog der Tr...