Am vergangenen Freitag (16.08.2023) attackierte ein 23-Jähriger eine Zugbegleiterin auf der Fahrt nach Waiblingen, nachdem diese ihn auf das Rauchverbot in Zügen hingewiesen hatte. Gegen 9 Uhr wies die 49 Jahre alte Zugbegleiterin den rauchenden 23-Jährigen in einem Regionalzug auf der Fahrt von Schorndorf nach Waiblingen zunächst auf das geltende Rauchverbot in den Zügen hin.

Auf diese Ansprache reagierte der junge Mann offenbar verbal sehr aggressiv und attackierte die Mitarbeiterin nach kurzer Zeit wohl auch körperlich. Ein einschreitender Reisender soll der Frau zu Hilfe gekommen sein und die beiden Personen getrennt haben.

Flucht aus Regionalbahn am nächsten Halt

Der 23-Jährige floh beim Halt der Regionalbahn am Waiblinger Bahnhof aus dem Zug, eine Polizeistreife entdeckte ihn jedoch wenig später am Bahnsteig 6 und brachte ihn auf die Dienststelle. Die 49-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt, benötigte jedoch keine weitere medizinische Versorgung. Gegen den Beschuldigten ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts der Körperverletzung.