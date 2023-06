Die Allgaier Werke in Uhingen sind zahlungsunfähig. Am Dienstag sei beim Amtsgericht in Göppingen der Insolvenzantrag gestellt worden, berichtet der Betriebsratsvorsitzende Stilianos Barembas. Die Belegschaft wurde am gleichen Tag in einer Betriebsversammlung über die neue Situation informiert. ...