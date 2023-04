Der Führerschein ist erstmal weg: Am Mittwoch, 12.4.2023, musste ein Mann in Eislingen nach einem Unfall seine Fahrerlaubnis abgeben. Der 58-Jährige war gegen 10.40 Uhr in der Jahnstraße in Richtung Göppingen unterwegs.

Da er nach den ersten Erkenntnissen der Polizei wohl zu schnell war, schanzte er über den Kreisverkehr, dessen Skulptur in der Mitte den beziehungsreichen Namen „Wegweiserin“ trägt, und landete auf einem angrenzenden Grundstück.

Polizei riecht sofort den Alkohol

Bei der Unfallaufnahme bemerkte die Polizei sofort, dass der Fahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Der Schnelltest zeigte ein Ergebnis von über drei Promille. Der Mann musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Insgesamt 50 000 Euro Schaden

Die Polizei schätzt den Schaden am Auto auf 40 000 Euro, am Kreisverkehr auf 10 000 Euro. Ein Abschlepper barg den Audi.