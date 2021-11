Es ist ein Dienstagabend, kurz nach 19 Uhr. In der Notaufnahme in der Klinik am Eichert herrscht bereits dichtes Gedränge, die Stühle reichen nicht aus, die Menschen warten zum Teil im Gang. Ein junger Mann humpelt zur Anmeldung, eine Mutter tröstet ihr Kleinkind, das eine Platzwunde am Kopf hat,...