Vermutlich stehen einige der Umzugskartons im Bartenbacher Pfarrhaus, in dem die vierköpfige Familie Steinbach in den vergangenen elf Jahren gewachsen ist, schon bereit. Wenige Wochen nach seiner Rückkehr aus Jerusalem, wo Pfarrer Gerhard Steinbach noch bis vor wenigen Tagen in einem dreimonatigen...