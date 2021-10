Als „echten Knaller“ hat Hohenstadts Bürgermeister Günter Riebort in der jüngsten Gemeinderatsitzung ein Statement des Albwerks aus Geislingen bezeichnet, das die Projektrechte am Windpark Keltenschanze-Weilerhöhe an die EnBW als regionalen Partner verkauft. Die Entscheidung sei im Sommer ge...