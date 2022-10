Die Zustände an der Wertstoffinsel am SC-Parkplatz im Eybacher Tal nannte Stadtrat Jochen Staudinger als besonders ärgerliches Beispiel für die Vermüllung in Geislingen. Dort werden häufig größere Mengen an Sperr- und Restmüll illegal abgeladen (Archivbild). © Foto: Rainer Lauschke