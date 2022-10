Dass in Teilen einer Gemeinde vorübergehend das Trinkwasser abgestellt werden muss, kommt hin und wieder vor. In Gingen sind am Dienstag, 11. Oktober 2022, jedoch alle Haushalte, die an das Ortsnetz angeschlossen sind, von einer eingeschränkten Trinkwasserversorgung betroffen.

Denn die Wasserkammer...