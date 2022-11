Im Zuge des Waldberichts hat Revierförster Simon Elsenhans in der jüngsten Ratssitzung in Bad Überkingen auch über die Auswirkungen des Klimawandels für den Wald gesprochen. Dabei ging er auch auf die Waldbrandgefahr ein. So gab es im laufenden Jahr schon Rekorde. Allein bis Oktober seien Brän...