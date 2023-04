Geislinger Bündnis hat die nötigen Unterschriften – So sollen Bürgerentscheide auf Kreisebene im Südwesten möglich werden

Ein Geislinger Bündnis will Bürgerentscheide in Baden-Württemberg möglich machen und hat nun 13.000 Unterstützer. Was passiert als Nächstes? Wann kommt Landesregierung ins Spiel?