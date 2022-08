Es ist still am oberen Beginn des Drackensteiner Hangs. Die Vögel zwitschern und es riecht nach Teer. Dort wo sonst täglich rund 60 000 Fahrzeuge auf der A 8 hinunter Richtung Mühlhausen unterwegs sind, stehen am Freitagmorgen nur einige Baufahrzeuge. Am Donnerstagabend hat die Autobahn GmbH ...