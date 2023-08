Um die Ortskerne vom Lärm zu befreien, stehen seit knapp einem Monat die neuen Tempo-30-Schilder an den Ortsdurchfahrten in Reichenbach und Deggingen. Während die Geschwindigkeitsbegrenzung in Deggingen nur zwischen 22 und 6 Uhr gilt, müssen sich Autofahrer in Reichenbach ganztägig daran halten.