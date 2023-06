Da es in der Vergangenheit immer wieder zu Ruhestörungen und Vandalismus im Umfeld der Grundschulen in Böhmenkirch und Treffelhausen gekommen ist, hat der Gemeinderat im Februar die Überwachung der Schulhöfe durch Videokameras beschlossen. Um festzulegen, was erlaubt ist und was nicht, hat das G...