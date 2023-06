Ein Rollerfahrer stürzt und verletzt sich schwer; der 57-Jährige ist einem Mercedes ausgewichen, der ihm entgegenkam. Der Autofahrer fuhr nach dem Unfall am Sonntag (18.06.2023) bei Geislingen jedoch einfach weiter, weshalb jetzt die Polizei ermittelt (Verkehrspolizei Mühlhausen, Telefon 07335/96260).

Was genau hat sich ereignet? Gegen 13.50 Uhr fuhr der 57-Jährige mit seiner Aprilia auf der Kreisstraße 1441 von den Lindenhöfen in Richtung Geislingen-Weiler, wie die Polizei berichtet. Kurz nach den Lindenhöfen in einer leichten Linkskurve kam ihm auf seiner Spur der Mercedes entgegen. Um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu vermeiden, lenkte der Rollerfahrer nach rechts. Er kam auf den Seitenstreifen, dann von der Straße ab und stürzte. Der Mercedes hielt nicht an.

Unfall bei Geislingen: Schwerverletzter muss in Klinik

Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Schwerverletzen und brachte ihn in eine Klinik. Mit dem Roller konnte nicht mehr gefahren werden, er wurde abgeschleppt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 4000 Euro.