Ein 26-jähriger Autofahrer hat am Montagnachmittag in Geislingen einen Auffahrunfall verursacht. Der Mann war nach Angaben der Polizei gegen 14.30 Uhr auf der B 10 von Göppingen in Richtung Geislingen unterwegs. Kurz nach der Geislinger Ortseinfahrt, etwa auf Höhe der Straße Am Karlstollen, fu...