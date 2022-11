Was ist zu tun, wenn im 8808 Meter langen Boßlertunnel zwischen Aichelberg und Mühlhausen, dem längsten Tunnel der ICE-Neubaustrecke Wendlingen-Ulm, ein Zug liegen bleibt und sich in diesem außerdem ein Feuer ausbreitet? Dieser Frage sahen sich am Samstag etwa 500 Rettungskräfte konfrontiert un...