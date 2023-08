Blumen erinnern am Rande der B 10 Richtung Amstetten an die Stelle, an der am 17. August ein 46-Jähriger bei einem Unfall sein Leben verlor. Der Ort befindet sich in der ersten Kurve stadtauswärts. Das Bemerkenswerte: Bereits am 1. August dieses Jahres starb in dieser besonders lang gezogenen Ku...