Seit einigen Wochen sind viele Eltern, deren Kinder die Verbundschule in Deggingen besuchen, in Aufruhr: Bei der Bushaltestelle wurde ein Snack- und Getränke-Automat aufgestellt, in dem neben süßen und salzigen Snacks auch Energydrinks erhältlich sind. Die Eltern befürchten gesundheitliche Folg...