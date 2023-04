Der SWR berichtet in der ersten Maiwoche in der Landesschau Baden-Württemberg über Geislingen. Derzeit werden die Beiträge aufgezeichnet, wie der SWR mitteilt.

Vier Beiträge geplant

Passanten dürfte in den vergangenen Tagen schon das Drehteam aufgefallen sein, das derzeit in der Innenstadt unterwegs ist. Geplant sind laut SWR vier Beiträge à 4.30 Minuten mit jeweils anderen Protagonisten aus unterschiedlichen Bereichen der Stadt. Den roten Faden stelle „das Stau-Thema durch Geislingen“ dar, genauer, wie sich die Situation für die Protagonisten gestalte. Der SWR teilt mit: „Wir begleiten den Alltag der Protagonisten in Geislingen und lernen so die Stadt weiter positiv kennen.“

Filmteam dreht im Skatepark

Bislang wurden Melanie Feil vom Café Le Petit Bonheur und Bloggerin Teresa Christmann interviewt. Am Dienstag, 11. April, steht Vincent Stampfer vom Skatepark-Verein ab 16 Uhr vor der Kamera. Gesucht werden für die Aufnahmen Skatepark-Nutzer, die mit einer Veröffentlichung im Fernsehen einverstanden sind; Minderjährige brauchen die Erlaubnis der Erziehungsberechtigten.

Wer Lust hat, sollte am Dienstag kurz vor 16 Uhr am Skatepark beim TVA-Platz sein.