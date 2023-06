In der Seniorenresidenz am SBI-Park in Kuchen ist der Strom ausgefallen, meldete ein GZ-Leser unserer Zeitung am Freitagnachmittag, 30.06.2023. Die Probleme seien etwa um 15.30 Uhr aufgetaucht.

Doch nicht nur die Seniorenresidenz war betroffen. Am Nachmittag fiel an einer Kreuzung auf der B 10 auf Höhe der Volksbank der Strom aus. Wie eine Kuchenerin der GZ berichtet, entstand binnen kürzester Zeit ein Stau auf der Bundesstraße. Amüsiert berichtet sie von Nachbarn, die kurzerhand den Grill im Garten anwarfen, weil in der Küche kein Gerät mehr ging. „Die Stimmung ist lustig, die Leute trinken Bier und machen Feuer, um zu grillen“, sagt sie unserer Zeitung. Dann schließlich um 16.50 Uhr informierte sie, dass der Strom in Kuchen wieder da sei.

Mehrere Orte betroffen

Kuchen war – oder ist – bei weitem allerdings nicht der einzige Ort. Vielmehr sind sehr viele Gegenden im Raum Geislingen betroffen. Laut der Internetseite störungsauskunft.de handelt es sich um Stromausfälle in Geislingen, Kuchen, Unterböhringen, Hausen, Reichenbach im Täle und Deggingen.

Strom ist auch im Geislinger Seebach weg

Auch ein Blick in die Sozialen Medien zeigt, wie groß die Probleme sind. So schildert ein Geislinger, der in der Nähe der Helfenstein-Klinik lebt, das er seit 15.45 Uhr keinen Strom mehr habe. Auf der Facebook-Seite der Kuchen-Gruppe erklärt eine Userin, dass das Albwerk von einer Störung berichtet und derzeit versuche, das Problem in den Griff zu bekommen.

Die Pressestelle des Geislinger Albwerks war bislang nicht zu erreichen.

Wir berichten in Kürze ausführlicher.