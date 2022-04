Der ADAC warnt, dass am Gründonnerstag und Ostermontag viel los sein wird auf den Autobahnen. Doch schon am Mittwoch staut es sich am Albaufstieg. Vor diesem Hintergrund wird der Landesnaturschutzverband kritisiert, der das Planfeststellungsverfahren für den A8-Ausbau aussetzen will.