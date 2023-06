Ein brennender Kleinlaster hat am Freitag gegen 18 Uhr den kompletten Verkehr auf der A 8 lahmgelegt. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, stellte eine Streife der Autobahnpolizei Mühlhausen kurz nach der Grünbrücke einen qualmenden Kleinlaster auf der Richtungsfahrbahn München fest. Bis die Streife an der Örtlichkeit eintraf, stand der Transporter im Vollbrand.

Polizei sperrt Autobahn in beide Richtungen

Wegen der Hitzeentwicklung am und im Fahrzeug kam es zu mehreren Verpuffungen. Außerdem gab es eine starke Rauchentwicklung. Deshalb musste die Autobahn kurzfristig in beide Richtungen wegen Sichtbehinderungen voll gesperrt werden.

Deshalb war das Durchkommen für die Einsatzkräfte schwierig

Da die Anschlussstelle Aichelberg derzeit gesperrt ist und sich hieran eine Baustelle anschließt, gestaltete sich die Anfahrt für die Rettungskräfte zur Brandstelle schwierig. Es waren mehrere Feuerwehren mit starken Kräften vor Ort. Die Autobahn war teilweise bis 21.15 Uhr gesperrt. Ursache war ein technischer Defekt an dem Fahrzeug. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beträgt insgesamt 30 000 Euro.