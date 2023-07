Bei den ab Montag, 07.08.2023, anstehenden Sanierungsarbeiten auf der B 10 zwischen der Anschlussstelle (AS) Eislingen-Ost bis kurz nach der AS B 466 bei Süßen gibt es eine Änderung, wie das Regierungspräsidium (RP) Stuttgart am Mittwochabend mitteilte: Aufgrund Personalmangels müssten die Vorarbeiten tagsüber stattfinden.

Vorarbeiten mit Fahrbahnsperrungen und Tempolimit laufen seit Donnerstag, 9 Uhr

Ursprünglich sollten diese Arbeiten ab Donnerstag (27.07.2023) bis voraussichtlich Sonntag, 6. August, in den Nachtstunden erledigt werden. Für die Straßenbelagsarbeiten in beide Fahrtrichtungen müssen die Mittelstreifenüberfahrten geöffnet und die Verkehrsführung vorbereitet werden. Doch nun gibt es eine Planänderung: Die ausführenden Baufirmen hätten zu wenig Personal, die Arbeiten würden deshalb in die „verkehrsschwachen Zeiten“ von 9 bis 15 Uhr verlegt, so das RP, das sich für die kurzfristige Änderung entschuldigte.

Während dieser Arbeiten steht in jede Richtung nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Außerhalb der genannten Zeiten gilt Tempo 60. Das RP warnt vor „erheblichen Verkehrsbehinderungen“ und empfiehlt, den Bereich weiträumig zu umfahren. Die Bauarbeiten sollen bis 12. September abgeschlossen sein.