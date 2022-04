In der Hiltenburg-Schule in Bad Ditzenbach lernen 84 Kinder, im nächsten Schuljahr werden es wohl 93 Mädchen und Jungen sein. In Gosbach sind es derzeit 63 Kinder an der Ulrich-Schiegg-Schule, nächstes Schuljahr voraussichtlich 64 Schüler. In beiden Grundschulen ist die Nachfrage an der verlässlichen Grundschule groß. © Foto: Ilja Siegemund