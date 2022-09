Es war ein aufsehenerregender Einsatz: Mehrere Rettungskräfte des Deutschen Roten Kreuzes, Notfallseelsorger, die Geislinger Feuerwehr, Polizisten in Schutzwesten und mit Pistolen im Holster sowie mit Gewehren bewaffnete Spezialkräfte der Polizei in Einsatzmontur hielten sich am Mittwochnachmittag...