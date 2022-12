Viel Blaulicht war am Donnerstagabend in der Oberen Stadt in Geislingen zu hören, als die Polizei, der Rettungsdienst und die Feuerwehr zum Bahnhof ausgerückt waren. Auch ein Hubschrauber kreiste am Abendhimmel.

Lokführer glaubte, Leichenteile auf Gleisen zu sehen

Alarmiert hatte sie ein Lokführer...