Der letzte Arbeitstag rückt näher. Im Papierhaus Harder in der Geislinger Fußgängerzone läuft bereits der Räumungsverkauf. Am 12. November schließt der Laden im Erdgeschoss, danach wird nur noch die Industrie per Online-Shop beliefert. Für Geschäftsführer Armin Harder und sein Team ist es ...