In fünf Runden zocken drei Pärchen um den Sieg: Das ist das Prinzip der Vorabendsendung „Mein Mann kann“ auf Sat.1. In der Ausgabe am Dienstag, 10. Januar, war auch ein Paar aus dem Landkreis Göppingen dabei. Jessica Lovric und Florian Schlechner aus Kuchen traten in der Spielshow an. Wie sch...